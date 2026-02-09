Takaichi, renderemo il Giappone più forte e prospero

(ANSA-AFP) - TOKYO, 09 FEB - Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato di sentire una "grande responsabilità" nel rendere il Paese più forte e prospero dopo aver ottenuto una schiacciante vittoria elettorale. "Questo è l'inizio di una grande, grandissima responsabilità nel rendere il Giappone più forte e prospero", ha dichiarato Takaichi in una conferenza stampa il giorno dopo le elezioni anticipate della Camera bassa. Si è detta poi aperta al dialogo con la Cina dopo aver scatenato una polemica con Pechino a novembre con alcune dichiarazioni su Taiwan. "Il nostro Paese è aperto a vari dialoghi con la Cina. Abbiamo già avviato uno scambio di opinioni. Continueremo a farlo, ma lo faremo con calma e in modo appropriato", ha sottolineato. (ANSA-AFP).