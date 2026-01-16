Giornale di Brescia
Takaichi, grati all'Italia per Osaka, ora al Green Expo del 2027

TOKYO, 16 GEN - Il Giappone è "grato" all'Italia per il suo contributo al "successo" dell'Esposizione universale di Osaka, che si è chiusa lo scorso ottobre. Lo ha detto la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, in apertura dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla residenza ufficiale del primo ministro giapponese (Kantei). Takaichi ha ricordato "il grande successo del Padiglione Italia all'Expo", insignito del premio assoluto per lo sviluppo del tema dal Bureau International des Expositions (Bie), che ha "affascinato tanti visitatori". La premier ha ricordato inoltre che l'Italia parteciperà al Green Expo 2027 in programma a Yokohama.

