Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Takaichi, conto di avere discussioni franche con Trump

epa12470070 Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the PM's office in Tokyo, Japan, 21 October 2025. Takaichi became Japan's first female prime minister on 21 October. EPA/EUGENE HOSHIKO / POOL
epa12470070 Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the PM's office in Tokyo, Japan, 21 October 2025. Takaichi became Japan's first female prime minister on 21 October. EPA/EUGENE HOSHIKO / POOL
AA

TOKYO, 21 OTT - La neo premier giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato di volere "discussioni franche" con Donald Trump, pochi giorni prima della visita del presidente Usa, aggiungendo di auspicare di discutere di Asia-Pacifico, Medio Oriente, Ucraina e questioni bilaterali. Nel suo primo intervento da primo ministro, Takaichi ha anche annunciato di voler elaborare un nuovo "piano economico".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TOKYO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario