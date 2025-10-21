Takaichi, conto di avere discussioni franche con Trump

TOKYO, 21 OTT - La neo premier giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato di volere "discussioni franche" con Donald Trump, pochi giorni prima della visita del presidente Usa, aggiungendo di auspicare di discutere di Asia-Pacifico, Medio Oriente, Ucraina e questioni bilaterali. Nel suo primo intervento da primo ministro, Takaichi ha anche annunciato di voler elaborare un nuovo "piano economico".