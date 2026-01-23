Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina

AA

ROMA, 23 GEN - "Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare che non sia neanche generoso nei confronti dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del business forum Italia-Germania a Roma, rispondendo ad una domanda sul duro intervento di Volodymyr Zelensky nei confronti dell'Europa ieri a Davos.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario