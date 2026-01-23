Tajani, Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina

ROMA, 23 GEN - "Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare che non sia neanche generoso nei confronti dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del business forum Italia-Germania a Roma, rispondendo ad una domanda sul duro intervento di Volodymyr Zelensky nei confronti dell'Europa ieri a Davos.