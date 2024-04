Tajani, voto utile è a FI perché in Europa il Ppe dà le carte

ROMA, 29 APR - "Se vogliamo veramente rendere un servizio all'Italia, in questo momento dobbiamo spiegare ai nostri concittadini che il voto più utile per modificare l'Europa e tutelare gli interessi nazionali è quello a Forza Italia. In Europa dà le carte il Partito popolare europeo: più siamo forti nel Ppe più possiamo incidere per tutelare l'interesse nazionale". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, alla sottoscrizione del Manifesto di adesione ai valori del Partito popolare europeo da parte delle forze civiche moderate, alla Fondazione De Gasperi.