Tajani, verifiche sul convolgimento di connazionali

ROMA, 01 GEN - Sono "in corso verifiche per l'eventuale coinvolgimento di nostri connazionali". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis "ho espresso la vicinanza dell'Italia per la tragedia di Crans Montana. Rimango in contatto con l'Ambasciatore d'Italia che è in arrivo sul luogo dell'incidente con personale del consolato di Ginevra. Unità di crisi della Farnesina e sedi diplomatiche in Svizzera collaborano con la polizia elvetica".