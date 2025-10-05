Tajani, 'tutti bene italiani su treno ucraino, grazie a Kiev'
Antonio Tajani Ministro degli affari esteri per la cooperazione internazionale partecipa all’Evento in ricordo di 100 anni di Lelio Lagorio Palazzo Strozzi, Firenze, Firenze 04 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
AA
ROMA, 05 OTT - "Ho parlato con Francesco Scoppola, Presidente dell'associazione degli scout cattolici: 110 pacifisti cristiani erano sul treno che in Ucraina ha attraversato una zona in cui i russi hanno lanciato missili e razzi. Adesso sono entrati tutti in Polonia, stanno bene, sono già assistiti dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia per poi ripartire da Cracovia. Ringraziano gli ucraini che li hanno aiutati: un popolo eroico, amico dell'Italia. Saremo sempre vicini all'Ucraina". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
