Tajani, truppe Nato a Kiev? Rischio Terza guerra mondiale

ROMA, 15 MAR - "Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina" e "mi auguro che non accada" che un Paese vada a combattere lì. "Entrare e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, ribadendo che è escluso che le truppe italiane vadano in Ucraina.