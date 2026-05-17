Tajani, togliere permesso di soggiorno a chi delinque? L'uomo di Modena è italiano

ROMA, 17 MAG - "Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell'evento di ieri" a Modena "non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo, a margine del congresso regionale di FI in Calabria, a una domanda sull'ipotesi avanzata dalla Lega.