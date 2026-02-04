Giornale di Brescia
Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'

WASHINGTON, 04 FEB - "Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolineando che "si tratta di azioni di matrice russa".

