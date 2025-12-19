Giornale di Brescia
Tajani, sulla manovra incomprensioni nella Lega ma si approverà in tempo

ROMA, 19 DIC - "Sulla Manovra c'è stato un misunderstanding e incomprensione nella Lega ma io sono sempre ottimista. La manovra si approverà nei tempi previsti è fisiologico che possano esserci dei confronti ma l'importante è approvare la manovra che aiuterà il ceto medio". L'ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa, a Roma.

