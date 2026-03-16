Tajani sul rapimento di Aldo Moro, 'uno dei momenti più bui'

ROMA, 16 MAR - A 48 anni dal "tragico giorno" del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, "ricordiamo uno dei momenti più bui della storia repubblicana e onoriamo gli uomini che morirono per difendere i valori della Repubblica": così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nel messaggio, Tajani cita anche i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e i poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, morti nell'agguato del 16 marzo 1978. "Il loro sacrificio resta un monito contro la violenza e ci impone di rinnovare l'impegno collettivo per una società più giusta, libera e democratica", afferma il ministro.