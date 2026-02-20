Tajani, 'sui dazi non credo ci saranno grossi cambiamenti'
AA
BOLOGNA, 20 FEB - "È sempre una buona notizia quando si tolgono i dazi, ma non credo ci saranno grandi cambiamenti". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani ha replicato ai giornalisti, a Forlì, che gli chiedevano un commento sulla bocciatura dei dazi varati dall'amministrazione Trump da parte della Corte Suprema americana. "Ci sono delle misure temporanee che possono adottare gli americani, che già si aspettavano questa decisione, quindi non credo che ci saranno grandi cambiamenti. Non credo che ci saranno effetti particolari per quanto riguarda le nostre esportazioni", ha aggiunto.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti