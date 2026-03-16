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Italia e Estero

Tajani, su pm e giudici ora c'è il sistema introdotto da Mussolini

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ROMA, 16 MAR - "Entriamo nel merito della riforma della giustizia. Diciamo basta a bugie e mistificazioni. Diciamo SÌ ad una magistratura finalmente libera, indipendente e imparziale". Lo scrive sui social il ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani, postando un videomessaggio. "Il 22 e 23 marzo votiamo SÌ al referendum sulla giustizia. Votiamo SÌ per cambiare l'Italia". Parlando di giudici e pm, "in tutte le altre democrazie d'Europa - spiega Tajani - le cose hanno sempre funzionato in questo modo", con la separazione delle carriere. "L'Italia finora è stata un'eccezione fra le democrazie. Un sistema come il nostro esiste solo in Russia, in Cina, in altre dittature. Del resto, in Italia questo sistema venne introdotto da Mussolini e dal fascismo". "Chi di voi è appassionato di calcio come me andrebbe a vedere una partita nella quale l'arbitro indossasse la stessa maglia di una delle due squadre e a fine partita se ne andasse a cena con i giocatori di quella squadra? Sarebbe assurdo. Questo concetto tanto evidente è la materia del referendum per il quale si voterà il 22 e il 23 marzo. Non si parla di calcio ovviamente, parliamo della disputa più importante di tutte per i singoli e per la società, parliamo del processo penale".

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