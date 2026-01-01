Giornale di Brescia
Italia e Estero

Tajani, su Crans-Montana in costante contatto con Meloni

ROMA, 01 GEN - "Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Cras-Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda".

