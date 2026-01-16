Tajani, 'stiamo preparando una missione imprenditoriale per l'Artico'

ROMA, 16 GEN - "L'attenzione dell'Europa e dell'Italia per l'Artico non nasce oggi: ne abbiamo sempre riconosciuto la centralità". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando a Villa Madama la "Strategia della Politica Artica Italiana". "Stiamo preparando con la nostra ambasciata a Copenaghen una missione imprenditoriale per l'Artico: abbiamo una visione strategica, penso a un tavolo per essere all'avanguardia dell'export in questa scenario su difesa, energia e spazio. Vogliamo sostenere le nostre imprese e stare al loro fianco perché la regione artica è una nostra priorità".