Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, 'stiamo preparando una missione imprenditoriale per l'Artico'

AA

ROMA, 16 GEN - "L'attenzione dell'Europa e dell'Italia per l'Artico non nasce oggi: ne abbiamo sempre riconosciuto la centralità". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando a Villa Madama la "Strategia della Politica Artica Italiana". "Stiamo preparando con la nostra ambasciata a Copenaghen una missione imprenditoriale per l'Artico: abbiamo una visione strategica, penso a un tavolo per essere all'avanguardia dell'export in questa scenario su difesa, energia e spazio. Vogliamo sostenere le nostre imprese e stare al loro fianco perché la regione artica è una nostra priorità".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario