Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, si può indicare il premier nel programma ma non sulla scheda

AA

ROMA, 14 GEN - Sulla legge elettorale "stanno lavorando i nostri rappresentanti stanno lavorando. Dovremo confrontarci anche con l'opposizione, perché è giusto che una legge elettorale coinvolga tutti". Lo ha affermato il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, spiegando come secondo lui sia "giusto passare a un sistema proporzionale, pur mantenendo le coalizioni". "Stiamo discutendo, poi ci sono i dettagli", ha aggiunto il Tajani, secondo cui "l'indicazione del premier sulla lista non è in sintonia con la Costituzione, perché il presidente del Consiglio lo indica il capo dello Stato dopo aver ascoltato i rappresentanti parlamentari delle varie forze politiche. Quindi si può indicare del programma, ma indicarlo sulla scheda temo che sia in contrasto con la Costituzione. Poi del resto si può parlare". "Io sono in teoria favorevole alle preferenze - ha continuato -, sono sempre stato eletto con le preferenze, quindi non è che voglio limitare. Però ci sono delle perplessità, anche da parte di Forza Italia, sulle preferenze".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario