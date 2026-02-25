Tajani sente Delcy Rodriguez

ROMA, 25 FEB - "Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con la Presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. "Abbiamo già rafforzato la nostra presenza diplomatica a Caracas per continuare ad assistere i connazionali e le imprese che vogliono investire, ferma restando l'importanza di trovare soluzioni a questioni commerciali aperte". "Continuiamo a lavorare per la liberazione di tutti i connazionali detenuti politici: ho chiesto di dare la massima priorità". "Italia è pronta a fare la sua parte affinché prosegua il percorso di pacificazione interno", aggiunge.