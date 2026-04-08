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Italia e Estero

Tajani sente Aoun, 'da Israele attacchi inaccettabili, evitare seconda Gaza'

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ROMA, 08 APR - "Ho appena avuto un lungo colloquio telefonico con il Presidente del Libano, il Generale Joseph Aoun a cui ho espresso la solidarietà del Governo italiano per gli attacchi ingiustificati e inaccettabili che sta subendo da Israele. Vogliamo evitare che ci sia una seconda Gaza. Ribadiremo questo concetto anche all'Ambasciatore israeliano che ho convocato alla Farnesina. Condanniamo i bombardamenti sulla popolazione civile libanese, compresi i colpi d'arma da fuoco subiti dai nostri militari Unifil per i quali continuiamo a chiedere garanzie di totale sicurezza". Lo dichiara su X Antonio Tajani. "Dobbiamo assolutamente evitare un ulteriore allargamento del conflitto che metta a repentaglio la tregua in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

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