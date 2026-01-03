Tajani, 'seguiamo situazione a Caracas, presidente Meloni è informata'
ROMA, 03 GEN - "Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa". Lo scrive su X in ministro degli Esteri Antonio Tajani.
