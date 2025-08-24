Tajani,Salvini? Forza idee vince sempre su violenza delle parole

RIMINI, 24 AGO - "La politica estera la fanno il presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri e se si devono far valere delle ragioni, come ho detto, si vince con la forza delle idee, non con la violenza delle parole". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulla querelle Salvini-Macron. "Io uso sempre toni calmi: bisogna sempre ricordare che la forza delle idee in politica conta più della violenza delle parole. Quindi se si vuole vincere, bisogna usare la forza delle idee. Quello che io ho sempre cercato di fare per prevalere", ha aggiunto il titolare della Farnesina.