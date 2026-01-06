Giornale di Brescia
Italia e Estero

Tajani, Rubio ha ribadito il suo impegno per detenuti italiani in Venezuela

AA

ROMA, 06 GEN - "Ho insistito sull'importanza della liberazione dei nostri connazionali detenuti nelle prigioni venezuelane, a partire da Alberto Trentini, Mario Burlò, Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito il sostegno alla liberazione dei prigionieri politici". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione dei Ministri degli Esteri G7 su Venezuela e Ucraina. "Ho sottolineato l'importanza di garantire una transizione pacifica in Venezuela e la necessità di tutelare la grande comunità di italiani nel Paese", ha aggiunto.

