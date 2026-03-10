Tajani, 'risolto in gran parte il problema dei connazionali nel Golfo'

VERONA, 10 MAR - "Abbiamo in gran parte risolto il problema dei nostri connazionali che volevano partire, non c'è più un'emergenza fin da ieri; anche alle Maldive, che era l'ultima realtà dove c'era una congestione di italiani, si sta vedendo la soluzione del problema". Lo ha detto il ministro Antonio Tajani, in collegamento a LetExpo Verona. "Lentamente - ha precisato - ma stiamo risolvendo per quanto riguarda i nostri connazionali, tranne quelli residenti, ma non c'è più un ingorgo negli aeroporti, non ci sono più operazioni di accelerazione della partenza dei nostri. Stiamo però riducendo la presenza delle nostre sedi diplomatiche di Beirut e di Baghdad, Libano e Iraq, perché sono realtà a rischio, soprattutto per tutelare i nostri connazionali che vivono in quei paesi", ha concluso.