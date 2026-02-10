Tajani, rinnovamento di FI in atto da quando sono segretario

ROMA, 10 FEB - "Il rinnovamento di Forza Italia è da un pezzo che lo stiamo facendo, da quando sono diventato segretario. Quindi andiamo avanti con l'elezione diretta della classe dirigente, a cominciare dal segretario, il vero rinnovamento è quello. Ci sono i congressi regionali, adesso facciamo una campagna per il referendum, poi ci sarà il congresso nazionale che eleggerà il nuovo segretario che porterà il partito alle elezioni del 2027. Il rinnovamento è già in atto, quindi bene rinnovare e cambiare, assolutamente sì. Rimanendo sempre fedeli ai nostri valori. La novità è proprio questa, l'elezione di tutta la classe dirigente dal basso con gli iscritti. Quindi bene tutti gli stimoli al rinnovamento, sono più che positivi". Così il vicepremier Antonio Tajani commenta un passaggio dell'intervista di Marina Berlusconi sul rinnovamento di Forza Italia al termine delle celebrazioni del Giorno del Ricordo alla Camera.