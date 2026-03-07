Giornale di Brescia
Tajani, 'rimpatriati oltre 20mila italiani dall'inizio della crisi'

ROMA, 07 MAR - "Abbiamo fatto di nuovo il punto della situazione con gli ambasciatori e i consoli delle aree coinvolte direttamente o indirettamente dalla crisi in corso. Innanzitutto, ci siamo preoccupati sempre del rientro in patria nei nostri concittadini. Siamo già arrivati a oltre 20.000 persone che sono state rimpatriate dall'inizio della crisi e continuiamo a procedere con il maggior numero possibile di voli da Abu Dhabi, Dubai a Muscat". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina. "La situazione dei nostri connazionali che vogliono rientrare sta lentamente migliorando", ha aggiunto.

