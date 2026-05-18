Tajani, quello che è successo a Modena ha scioccato tutto il mondo

BOLOGNA, 18 MAG - "Sono qua per portarvi ancora una volta la solidarietà del Governo, del Paese e mia personale, per un fatto che ha scioccato non soltanto la nostra città, il nostro Paese, ma in tutto il mondo si è parlato di quello che è accaduto a Modena l'altro giorno". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, partecipando all'assemblea del Consiglio comunale di Modena. "Ho ricevuto messaggi di solidarietà da tanti miei colleghi ministri degli Esteri di vicinanza al nostro Paese".