Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tajani, quello che è successo a Modena ha scioccato tutto il mondo

BOLOGNA, 18 MAG - "Sono qua per portarvi ancora una volta la solidarietà del Governo, del Paese e mia personale, per un fatto che ha scioccato non soltanto la nostra città, il nostro Paese, ma in tutto il mondo si è parlato di quello che è accaduto a Modena l'altro giorno". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, partecipando all'assemblea del Consiglio comunale di Modena. "Ho ricevuto messaggi di solidarietà da tanti miei colleghi ministri degli Esteri di vicinanza al nostro Paese".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BOLOGNA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...