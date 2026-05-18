BOLOGNA, 18 MAG - "Sono qua per portarvi ancora una volta la solidarietà del Governo, del Paese e mia personale, per un fatto che ha scioccato non soltanto la nostra città, il nostro Paese, ma in tutto il mondo si è parlato di quello che è accaduto a Modena l'altro giorno". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, partecipando all'assemblea del Consiglio comunale di Modena. "Ho ricevuto messaggi di solidarietà da tanti miei colleghi ministri degli Esteri di vicinanza al nostro Paese".
Tajani, quello che è successo a Modena ha scioccato tutto il mondo
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