Tajani, proteste opposizione sull'Ice? Non stanno arrivando le SS

ROMA, 27 GEN - "O uno sa di cosa si parla o diventa una cosa emotiva, ma non è che sono quelli che stanno in strada a Minneapolis. Io sono stato quello più duro di tutti in Italia" su questo, ma "non è che stanno a arrivare le SS". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria e replicando alle domande dei cronisti sugli agenti dell'Ice che potrebbero arrivare in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina e delle proteste dell'opposizione. "Quindi - ha aggiunto - il problema non è che arrivano quelli coi mitra con la faccia coperta, vengono dei funzionari che sono di un reparto. Vengono loro perché è il reparto deputato all'antiterrorismo".