Tajani, pronto a riferire in Parlamento sull'Iran

ROMA, 01 MAR - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è "pronto" a riferire al Parlamento sulla crisi in Medio Oriente e gli sviluppi dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. "Stamattina mi ha chiamato la presidente Craxi per chiedermi se ero pronto a riferire alle commissione Esteri e Difesa al Senato. Ho dato la mia disponibilità, quindi non c'è problema", ha spiegato in un punto stampa alla Farnesina dopo la riunione in videoconferenza con gli ambasciatori in Medio Oriente. "Ieri ho parlato con anche i leader dell'opposizione che volevano chiarimenti, volevano informazioni - ha aggiunto -. Tutto quello che stiamo facendo lo stiamo raccontando minuto per minuto con l'obiettivo soprattutto di rassicurare le famiglie italiane che hanno parenti che vivono o sono in viaggio" in Medio Oriente e nell'area del Golfo.

