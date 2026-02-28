Tajani, pronti ad evacuare gli italiani rimasti in Iran

ROMA, 28 FEB - "La situazione è molto preoccupante, già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran. Siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. "Seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione. Già da qualche giorno avevamo invitato gli italiani ad abbandonare il Paese, cosa che era stata fatta dai turisti e lavoratori - sono rimasti solo gli italiani che vivono là, sposati con cittadini italiani. Siamo pronti all'evacuazione", ha aggiunto Tajani, precisando che la riunione d'emergenza alla Farnesina servirà a fare "una valutazione della situazione e per decidere eventuali provvedimenti da adottare per l'evacuazione dei nostri connazionali, se opportuna e se non è rischiosa".