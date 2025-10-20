Tajani, post di Trump? Noi sempre lavorato con l'Ue

PORTOROSE, 20 OTT - "Noi abbiamo sempre lavorato con l'Ue e grazie all'Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. E con il commissario Šefčovič lavoriamo in perfetta sintonia". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto, oggi a Portorose, a chi gli chiedeva, facendo riferimento a un post pubblicato da Trump, se l'Italia intendesse sfilarsi su certi dossier per trovare accordi diretti con gli Usa relativamente ai dazi.