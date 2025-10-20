Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, post di Trump? Noi sempre lavorato con l'Ue

Italy's Minister for Foreign Affairs Antonio Tajani during the MED9 Leaders’ Summit at Kempinski Palace, in Portoroz, Slovenia, 20 October 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI The EU-Med9 meeting brings together the leaders or representatives of Spain, Portugal, France, Italy, Greece, Malta, Cyprus, Slovenia and Croatia
Italy's Minister for Foreign Affairs Antonio Tajani during the MED9 Leaders’ Summit at Kempinski Palace, in Portoroz, Slovenia, 20 October 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI The EU-Med9 meeting brings together the leaders or representatives of Spain, Portugal, France, Italy, Greece, Malta, Cyprus, Slovenia and Croatia
AA

PORTOROSE, 20 OTT - "Noi abbiamo sempre lavorato con l'Ue e grazie all'Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. E con il commissario Šefčovič lavoriamo in perfetta sintonia". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto, oggi a Portorose, a chi gli chiedeva, facendo riferimento a un post pubblicato da Trump, se l'Italia intendesse sfilarsi su certi dossier per trovare accordi diretti con gli Usa relativamente ai dazi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORTOROSE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario