Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, per Torino un candidato sindaco "anche con Azione"

AA

TORINO, 20 DIC - Per il candidato del centrodestra a a sindaco di Torino alle prossime elezioni amministrative il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, pensa a una figura che "possa raccogliere anche i consensi di Azione". E' quanto ha detto lui stesso oggi nel capoluogo piemontese a margine di un evento dell'ospedale infantile Regina Margherita. "Torino - ha osservato - è una città che ha una forte rappresentanza di sinistra e dobbiamo prenderne atto, ma vogliamo vincere puntando sulla qualità e cercando di allargare la coalizione. Io penso che come a Milano e come a Roma su un candidato civico si possa trovare anche il consenso di Azione, che è una forza all'opposizione a livello nazionale, ma con la quale, in Basilicata, dove il presidente è di Forza Italia, governiamo assieme". Tajani ha sottolineato che, in ogni caso, il candidato dovrà essere "il migliore possibile" e non il prodotto di una "spartizione fra i partiti". "Un candidato - ha ribadito - che possa, oltre al centrodestra, oltre ai mondi civici, possa raccogliere anche i consensi di Azione. È una proposta che lancio. Vedremo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario