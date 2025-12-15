Giornale di Brescia
Tajani, pace sviluppo e crescita cardini della nostra politica estera

ROMA, 15 DIC - "Il quadro internazionale in cui viviamo mette una volta di più la politica estera al centro del nostro dibattito pubblico. Di fronte a tante incognite, una certezza: l'Italia e il Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono sempre più protagonisti a livello globale. Pace, sviluppo e crescita: questi i cardini della nostra azione, mettendo sempre la persona al centro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina.

