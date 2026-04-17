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Italia e Estero

Tajani, ottimi rapporti con Pechino nonostante l'uscita dalla Bri

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PECHINO, 17 APR - La Cina è un Paese importantissimo" per l'export italiano, "perché è un grande mercato è parte importante della nostra strategia per l'export" e con Pechino "abbiamo ottimi rapporti nonostante l'uscita dalla Belt and road initiative". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, intervenuto a Shangai in occasione dell'incontro con i rappresentanti del sistema Italia e della comunità imprenditoriale italiana in Cina. Tajani ha sottolineato come, durante la visita in Cina iniziata ieri, "abbiamo riscontrato ancora una volta grande interesse per il prodotto italiano". Il ministro degli Esteri ha poi ricordato l'annuncio della nuova tratta Pechino-Venezia e viceversa che verrà inaugurata a inizio luglio e che garantirà una via diretta, spiega Tajani, per imprenditori e turisti.

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