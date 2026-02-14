Giornale di Brescia
Tajani, 'orientati a partecipare a riunione Board of Peace a Washington'

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - "Siamo orientati a partecipare" alla riunione in programma a Washington il 19 febbraio sul Board of Peace, "vedremo in quale formato", se da osservatore o in altre modalità, ma "è importante partecipare, per la ricostruzione di Gaza, anche la Commissione europea parteciperà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

