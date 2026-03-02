Tajani, oggi riunione per valutare iniziative a tutela italiani in Medio Oriente

ROMA, 02 MAR - "Iran. In contatto costante con le sedi diplomatiche italiane in Medioriente seguo le condizioni di tutti gli italiani, civili e militari, che sono nell'area. Stamane riunione con gli ambasciatori ed i consoli per valutare e decidere iniziative a tutela dei connazionali. Riunirò anche la task force commercio estero per informare le nostre imprese su iniziative e possibili conseguenze economiche provocate dalla guerra". Lo riferisce su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.