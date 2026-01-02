Tajani oggi a Crans-Montana dai familiari degli italiani coinvolti

ROMA, 02 GEN - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Crans-Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la notte di Capodanno nel bar Constellation, che ha provocato decine di morti e feriti, e per portare la solidarietà del governo italiano. L'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Cornado ha anticipato che all'arrivo della delegazione del ministro Tajani a Crans le autorità svizzere (Polizia di Sion) dovrebbero condividere la situazione completa degli italiani: al momento sono 19 i connazionali coinvolti di cui 13 ricoverati e 6 dispersi.