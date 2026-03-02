Tajani, obiettivo operazione Usa-Israele è la sicurezza anche dell'Ue

ROMA, 02 MAR - "L'operazione condotta da Stati Uniti e Israele potrebbe segnare un punto di svolta per gli equilibri regionali e, speriamo, aprire la strada a un nuovo Medio Oriente di pace, sviluppo e crescita. Uno scenario in cui i molti conflitti che affliggono la regione, fra cui quello israelo-palestinese possano trovare una soluzione equilibrata e pacifica. L'obiettivo dell'azione in corso è l'eliminazione del rischio nucleare e missilistico rappresentato dal regime di Teheran. Una minaccia esistenziale, come hanno dimostrato anche i fatti di questi ultimi giorni, per la sicurezza non solo di tutta la regione, ma anche dell'Europa". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'audizione delle commissioni riunite di Camera e Senato sulla situazione del Golfo.