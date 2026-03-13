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Italia e Estero

Tajani, non stiamo trattando con l'Iran per il passaggio da Hormuz

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ROMA, 13 MAR - "Non stiamo trattando con nessuno e con l'Iran per far passare navi italiane da Hormuz". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a 10 minuti su Rete4 rispondendo ad una domanda su un articolo del Financial Times. Il governo non tratta con l'Iran, "anche perché sarebbe molto complicato" far passare le navi dallo Stretto, "c'è uno stato di guerra", per ora passano solo pochissime navi, soprattutto iraniane, ha aggiunto. Tajani ha ribadito che l'Italia "va avanti per la de-escalation, spingendo perché si raggiunga un accordo tra le parti che porti al blocco della realizzazione dell'arma atomica da parte dell'Iran".

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