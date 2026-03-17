Tajani, non sono figlio della cultura Maga

ROMA, 17 MAR - "Non sono figlio della cultura Maga e quella non è la mia cultura ma sul cappellino che ho ricevuto (dal presidente statunitense, ndr) c'è la buona educazione. Io l'avrei preso anche se fossi stato da Xi Jinping, non è che glielo butto in faccia". L'ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani parlando dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, intervistato da Daniele Capezzone a Roma. E ha aggiunto: "Il mio atteggiamento con Trump é lo stesso che avevo con Biden cioè da alleato leale non da suddito".