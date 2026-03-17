Tajani, 'non siamo parte della guerra, ma rimarremo nel Mar Rosso'

TRIESTE, 17 MAR - "Non siamo parte della guerra, non intendiamo essere parte della guerra, siamo assolutamente convinti che la questione dello stretto di Hormuz debba risolversi per via diplomatica, quindi faremo di tutto perché possano esserci colloqui che portino a una soluzione del problema, anche perché è un problema che riguarda il mondo intero. Per quanto riguarda la libertà di navigazione, continueremo ad essere impegnati nelle missioni Aspides e Atlanta con la nostra Marina militare, ma rimarremo nel Mar Rosso per permettere al traffico marittimo italiano di continuare a passare attraverso Suez e poi andare verso Oriente". Lo ha detto Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in conferenza stampa prima del summit dell'Ince. Tajani ha precisato che "saremo naturalmente presenti anche al largo di Cipro per garantire la sicurezza di un Paese europeo che è stato attaccato senza alcun motivo, così come, essendo parte della Nato, la Nato ha protetto da attacchi missilistici anche la Turchia".