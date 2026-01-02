Tajani, 'non confermiamo nomi, c'è procedura da seguire'

CRANS-MONTANA, 02 GEN - "Non confermiamo nomi. Non possiamo confermare i nomi che circolano sui media. Saranno gl e autorità svizzere a fornirli prima alle famiglie". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, da Crans-Montana, ad una domanda dei cronisti sulla lista degli italiani coinvolti nella strage di Capodanno.