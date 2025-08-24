Tajani, no a truppe ma potremmo aiutare Kiev su sminamento
Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, la kermesse organizzata dal movimento di Comunione e Liberazione. Rimini, 24 agosto 2025. ANSA/Foto Dorin Mihai, Pasquale Bove EN: Italy’s Vice President of the Council of Ministers, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Antonio Tajani, at the 46th edition of the Meeting for Friendship Among Peoples, the event organized by the Communion and Liberation movement. Rimini (IT), August 24, 2025. ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove
RIMINI, 24 AGO - "Si stanno facendo dei passi in avanti anche nella proposta italiana di avere una garanzia modello art.5 della Nato, con la presenza americana. Noi non siamo per inviare truppe ma potremmo dare un contributo importante vista la grande esperienza che abbiamo per lo sminamento sia marittimo che terrestre. Poi si vedrà come andranno le cose. Si sono fatti dei passi in avanti anche dal punto di vista del coordinamento su questo tipo di ipotesi". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in conferenza stampa al Meeting di Rimini al termine della riunione del G7 degli esteri dedicato all'Ucraina.
