Tajani, 'no a guerra alle toghe, stiamo nel merito della riforma'

ROMA, 25 FEB - "In questa campagna elettorale dovremo spiegare la sostanza, e spiegare che questa sostanza serve a cambiare l'Italia e non a indebolire la magistratura o a rafforzare il governo. Dovremo mobilitarci per dire quanto Forza Italia rappresenti il grande movimento delle riforme in questo Paese. Non si tratta di fare la guerra ai magistrati. Possiamo criticare qualche magistrato politicizzato, ma noi abbiamo grande rispetto. Con questa riforma vogliamo rafforzare la democrazia, non questo governo. Non c'entra niente la politica. La partita non è sul governo, è sull'Italia". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani nella sua relazione introduttiva alla segreteria nazionale del partito sul referendum.