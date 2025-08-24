Giornale di Brescia
Tajani, niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante il Meeting per l'amicizia fra i popoli, organizzato dal movimento di Comunione e Liberazione, Rimini, 24 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
RIMINI, 24 AGO - Le banche "sono imprese, non credo serva dare pizzicotti alle banche ma serve parlare con loro, perché un Paese come il nostro non può fare a meno di un sistema bancario forte". Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani in una conferenza stampa al Meeting di Rimini interpellato sulle parole del titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. "Le banche - ha aggiunto - devono pagare le tasse come tutti gli altri, ma sono contrario al principio degli extraprofitti". "Attenzione: la caccia alla banca significa dare la caccia al sistema industriale e imprenditoriale italiano" quindi "è giusto che le banche paghino le tasse e diano il loro contributi, ma senza blitz o operazioni strane, non credo che servano pizzicotti. Servono invece regole serie e discutere".

