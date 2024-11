Tajani, nessun litigio, la sinistra non si illuda

ROMA, 28 NOV - "Nessun litigio" nella maggioranza, "abbiamo votato come preannunciato contro un emendamento che non condividevamo perché quei 430 milioni secondo noi possono essere utilizzati per ridurre le aliquote Irpef e aiutare il ceto medio a pagare meno tasse. Nessuna ripicca, non litigo con nessuno e non c'è nessun problema, la maggioranza è solidissima, la sinistra non si faccia illusioni, andremo avanti fino a fine legislatura e continueremo a governare l'Italia bene". Così Antonio Tajani arrivando al Congresso dei ministri di Giustizia organizzato da Sant'Egidio 'Un mondo senza la pena di morte'.