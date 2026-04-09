Tajani, nei prossimi giorni sarò a Beirut, sosteniamo la stabilità del Libano

ROMA, 09 APR - "L'Italia è pronta a fare la sua parte per la stabilità del Libano. Nel Paese sono presenti soldati italiani non solo in missioni congiunte, ma anche in missioni bilaterali per aiutare le forze armate libanesi. Stiamo lavorando per organizzare nei prossimi giorni il mio viaggio a Beirut per parlare con il presidente" Aoun "e inviare un messaggio chiaro dall'Italia per la stabilità di questo importante Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale informale del Med9 a Spalato.