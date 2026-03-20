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Italia e Estero

Tajani, minacce dell'Iran a mete turistiche? 'Non vedo rischi imminenti in Italia'

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ROMA, 20 MAR - La minaccia dell'Iran alle mete turistiche "è molto vaga, ma certamente non va mai sottovalutata. Le nostre forze dell'ordine, le nostre intelligence sono al lavoro da quando è scoppiata la guerra e quindi i controlli sono aumentati. E questo però non ci deve neanche costringere a essere spaventati di tutto, perché al momento io non vedo rischi imminenti nel nostro Paese, però è giusto che si innalzi il livello di sicurezza proprio perché la prevenzione è fondamentale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg4. "Tutte le azioni delle nostre forze dell'ordine vanno nella direzione di tutelare i nostri cittadini, ma anche i cittadini stranieri che vengono a passare le loro vacanze in Italia", ha aggiunto.

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