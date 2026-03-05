Tajani, Meloni in parlamento quando lo riterrà opportuno

ROMA, 05 MAR - "Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, non credo che direbbe cose diverse da quelle che abbiamo detto il ministro Crosetto ed io. Né l'altro giorno né oggi. Quindi, se riterrà opportuno venire prima del dibattito previsto, sarà una sua decisione in base allo sviluppo della situazione. Quindi io credo che si debba continuare a lavorare per impedire che la situazione degeneri, che ci sia un allargamento del conflitto in aree differenti dal Medio Oriente e perché ci possa essere una conclusione nei tempi più rapidi possibili del conflitto". Lo ha detto Antonio Tajani nelle repliche alle comunicazioni sull'Iran alla Camera.