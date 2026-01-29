Giornale di Brescia
Tajani, 'l'uso dei fondi del Ponte? Valutiamolo, ma l'opera va fatta'

BRUXELLES, 29 GEN - "Il Ponte va fatto, poi si può forse fare qualche anticipazione, vedremo cosa si può fare: ci sono tante proposte e si valuteranno tutte, compresa quella. Ma bisogna prima quantificare i danni, capire quanto serve e dove serve: tutte le proposte sono utili". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull'uso dei fondi del Ponte sullo Stretto di Messina per le regioni colpite dal maltempo. "C'è una straordinaria mobilitazione del governo, i 100 milioni sono solo un intervento iniziale. Sarò lunedì in Sicilia, Calabria e Sardegna per incontrare le imprese che hanno subito danni e che devono essere sostenute, così come abbiamo fatto in Emilia-Romagna", ha spiegato Tajani.

BRUXELLES

