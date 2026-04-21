Tajani, ' L'Ue valuti stop al Patto se la guerra continua'

LUSSEMBURGO, 21 APR - "La sospensione del Patto di stabilità e crescita è una delle ipotesi sulle quali discutere, vediamo Bruxelles cosa intende fare, ma vista la situazione attuale ritengo che l'Ue debba intervenire con scelte drastiche se la guerra continua come è stato fatto con il Covid". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri.